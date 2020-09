Xbox Series X e S: Microsoft senza conferenze ha una comunicazione efficace

Finalmente i piani di Microsoft per la nuova generazione di Xbox sono stati svelati. Mancano ancora pochissimi dettagli, ma nel giro di pochi giorni abbiamo saputo tutto quello che ci serviva per avere un'idea precisa di Xbox Series S e soprattutto Xbox Series X. In seguito ad una corposa fuga di notizie, Microsoft ha deciso semplicemente di rendere pubblico tutto quello che teneva nascosto per motivi tattici. E sapete una cosa? Senza dover organizzare della conferenze la sua comunicazione è stata tremendamente efficace.

Niente hype mal riposto, niente retromarce o informazioni poco chiare. Mettendo tutto nero su bianco il colosso di Redmond ha spiegato senza fronzoli e in maniera limpida la sua offerta. E, lasciatecelo dire, è un'offerta davvero allettante. 299 euro per entrare nella nuova generazione sono una barriera all'ingresso abbordabile, soprattutto considerando che con l'Xbox Game Pass si avranno centinaia di giochi immediatamente scaricabili, tra cui i first party al day one. A questi si vanno ad aggiungere gratuitamente anche i giochi di Electronic Arts. È vero che mancheranno le novità, perlomeno al lancio, ma il catalogo del publisher americano è estremamente ricco di grandi serie che beneficeranno della potenza e delle tecnologie delle nuove Xbox. Alcuni nomi? Mass Effect, Dragon Age, Battlefield e Titanfall.

Con xCloud, oltretutto, sarà possibile portare in giro questi giochi anche su mobile e PC, o trasmetterli comodamente sul proprio televisore proprio attraverso Xbox Series S. Un sistema che, in un prossimo futuro, potrebbe consentire alla piccola di casa Microsoft di aggirare i propri limiti tecnici.

Nel caso in cui si voglia fare all-in, Xbox Series X a 499 euro è comunque un'offerta davvero allettante, soprattutto considerando la tecnologia offerta. Tanto che si dice che Microsoft venderà in perdita le sue console. Series X è una macchina dalle specifiche tecniche solide, ben costruita e in grado di offrire una serie di servizi davvero allettanti per tutti i giocatori, come la retrocompatibilità quasi totale con i giochi delle generazioni passate di Xbox e lo SmartDelivery, che consentirà di avere salvataggi in comune e upgrade grafici gratuiti per i giochi usciti su Xbox One.

Se la compagnia di Redmond sarà in grado di affiancare a queste macchine un parco esclusive degne di questo nome, allora la prossima generazione di console potrà essere davvero combattuta. Al momento sappiamo che le nuove Xbox arriveranno nei negozi con Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Gears Tactics e Tetris Effect: Connected. Una line up varia, di valore, anche se a ben guardare manca la grande novità in esclusiva.

L'arrivo dopo pochi giorni di Cyberpunk 2077 e Yakuza: Like a Dragon impreziosisce sicuramente l'offerta, anche se non risolve il problema descritto sopra. In altre parole il rinvio di un gioco come Halo Infinite si sente, nonostante tutto. Gears Tactics e Microsoft Flight Simulator, infatti, sono giochi eccellenti, ma mancano, essendo già arrivati su PC, di quell'effetto "wow" che solo le novità assolute portano con sé.

A completare il tutto ci saranno gli sportivi, in versione potenziata, oltre che le immancabili macchine da soldi che rispondono al nome di Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

In altre parole Microsoft ha assemblato un piano di lancio davvero be strutturato e ricco che, senza la necessità d dover riempire una conferenza con dei filler, è stato comunicato in modo efficace ed efficiente. Senza tutti quei fronzoli o quelle formule astruse che avevano reso le precedenti presentazioni dei mezzi passi falsi.

Quello che è sicuro è che la nuova generazione di Microsoft è stata finalmente svelata e il colosso di Redmond è tè estremamente combattivo. Adesso la palla passa a Sony: cosa vi aspettate da PS5?