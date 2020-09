Spyro 4 in sviluppo? Toys for Bob lavora a un grosso gioco tripla A

Spyro 4 potrebbe essere in sviluppo, se si vuol vedere una sorta di filo logico nelle produzioni di Toys for Bob, che di recente ha riferito di essere al lavoro su un nuovo e grosso gioco tripla A per cui sta assumendo personale.

La voce di corridoio parte da un annuncio di lavoro pubblicato proprio in queste ore dal team responsabile di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4: It's About Time, nel quale il team annuncia la ricerca di un Technical Artist con esperienza per entrare a far parte del gruppo che sta lavorando a un nuovo gioco tripla A.

Quest'ultimo sembra sia un progetto basato su Unreal Engine 4 e delle dimensioni paragonabili al nuovo Crash Bandicoot 4: It's About Time, dunque potrebbe essere un nuovo capitolo vero e proprio di una delle serie storiche a cui hanno lavorato in precedenza e il primo pensiero va ovviamente a Spyro 4.

Guardando anche le ultime produzioni di Toys for Bob, si potrebbe in effetti dedurre un filo logico che porta all'alternanza fra Crash e Spyro, e dopo le due raccolte e il seguito inedito di Crash sarebbe adesso il turno di un seguito nuovo per Spyro.

Ovviamente sono tutte supposizioni, ma considerando che Skylanders sembra alquanto uscito dai radar (così come i toys to life in generale), Spyro resta il principale indiziato, a meno che ovviamente non si tratti di qualcosa di completamente nuovo, come una proprietà intellettuale inedita.

In ogni caso, abbiamo visto come Toys for Bob sia in grado di gestire veramente in maniera ottima i franchise storici di Activision, dunque restiamo piuttosto fiduciosi anche per questo nuovo e importante progetto, in attesa di capire di cosa si tratti.