PS5: la strada di Xbox Game Pass non è sostenibile per Sony, che punta alle grandi produzioni

PS5 non ha intenzione di controbattere a Microsoft seguendo la strada di Xbox Game Pass perché questa, semplicemente, non sarebbe sostenibile rispetto alla dimensione delle produzioni che Sony ha intenzione di portare avanti anche sulla nuova console, come successo su PS4.

Nonostante il lancio dell'iniziativa PS Plus Collection potesse far pensare a un'apertura in questo senso, con l'accesso a un catalogo di giochi di grosso calibro inserita all'interno dell'abbonamento PS Plus, e PlayStation Now continui, a suo modo, a rappresentare un'alternativa in linea con l'offerta di Microsoft, Jim Ryan di Sony ha ribadito che la compagnia non ha intenzione di offrire qualcosa di parallelo a Xbox Game Pass.

"La nostra scelta, come abbiamo già detto, punta su nuovi giochi e grandi titoli", ha affermato il capo di Sony Interactive Entertainment in un'intervista pubblicata da GamesIndustry. "Non abbiamo intenzione di seguire la strada del rilascio di giochi direttamente all'interno di un modello su abbonamento".

Questo ha una motivazione prettamente economica: "Questi giochi costano molti milioni di dollari, ben sopra i 100 milioni di dollari, per essere sviluppati. Non vediamo un modello del genere come sostenibile". In pratica, un sistema in stile Xbox Game Pass non sarebbe sostenibile a fronte degli investimenti da fare nello sviluppo delle grandi produzioni Sony.

"Vogliamo creare giochi sempre più grandi e migliori e speriamo di renderli anche più persistenti. Dunque inserirli in un modello su sottoscrizione al day one, per noi, non avrebbe senso. Per altri in situazioni diverse potrebbe avere senso, ma per noi non è così. Vogliamo espandere e far crescere il nostro ecosistema esistente, e inserire nuovi giochi in un sistema a sottoscrizione non si associa alla nostra visione".

Dunque l'intenzione di Sony è di continuare a investire su produzioni sempre più grandi e considerando che già quelle viste su PS4 superano regolarmente i 100 milioni di dollari come produzione, sarebbe probabilmente difficile rientrare nei costi immediatamente con l'utilizzo di un sistema tipo Xbox Game Pass, sostiene Ryan. Probabilmente anche per questo il prezzo dei giochi per PS5 è aumentato fino a 80 euro.