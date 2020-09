Balan Wonderworld ha una data di uscita su console e PC

Balan Wonderworld ha una data di uscita precisa, emersa in queste ore da parte di Square Enix e del team Arzest, fissata per il 26 marzo 2021 su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch, ovvero tutte le piattaforme sul mercato.

Balan Wonderworld è stato annunciato dal creatore di Sonic e Square Enix a luglio nel corso del pre-show dell'Xbox Game Showcase e si tratta di un gioco interessante in quanto proveniente da Yuji Naka, ex-capo del Sonic Team presso Sega, in collaborazione con Square Enix, nomi che richiamano un periodo glorioso della produzione videoludica giapponese.

Balan Wonderworld può essere considerato un action game, ma la definizione generica fatica a dare un'idea precisa di cosa sia il titolo in questione: al suo interno si trovano infatti diverse anime di gioco. Come riferito dagli autori, si tratta di una sorta di fantasioso "show" videoludico, nel quale prendiamo parte a una grande quantità di attività diverse, andando dal platform in 3D come base comune a varie altre possibilità di gioco.

Nel magico mondo di Balan Wonderworld troviamo dunque 12 diverse storie che portano il giocatore in ambientazioni diverse e molto caratteristiche, rappresentate con uno stile veramente particolare che richiama i titoli classici da parte di Naka degli anni 80 e 90. L'utilizzo dei diversi costumi per i personaggi principali trasforma parzialmente l'esperienza di gioco e considerando che ci sono circa 80 diversi costumi si capisce come questa possa variare in un contesto veramente caleidoscopico.