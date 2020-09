Hades disponibile da oggi su PC e Nintendo Switch

Hades è disponibile da oggi, a sorpresa, su PC e Nintendo Switch, presentato nel corso del Nintendo Direct Mini di oggi, con un lancio completamente inaspettato almeno per quanto riguarda la console Nintendo.

Hades è il nuovo gioco di Supergiant Games, autori di Bastion e Transistor, presentato diverso tempo fa e già disponibile in early access su PC da settembre 2018. Il nuovo titolo ha raggiunto la versione 1.0 ufficiale su PC oggi e nello stesso giorno, oltre ad essere disponibile in forma definitiva su Steam ed Epic Games Store, arriva a sorpresa anche su Nintendo Switch.

Per chi non lo conoscesse, il gioco è una sorta di action RPG sullo stile dei dungeon crawler con elementi roguelike, che si presenta un po' come un punto d'unione tra il gameplay di Bastion, le atmosfere di Transistor e qualcosa del suo sistema di combattimento e una narrazione incentrata sui personaggi come quella vista in Pyre, dunque una sorta di summa della produzione complessiva di Supergiant finora.

Nei panni di un immortale principe degli inferi, dovremo utilizzare armi divine per combattere le forze del dio dei morti, interagendo ed eventualmente scontrandoci anche con varie divinità dell'Olimpo, tratte dalla tradizione classica greca.

Hades è dunque pronto per essere scaricato in versione 1.0 su PC oppure anche nella sorprendente versione Nintendo Switch spuntata all'improvviso oggi sull'eShop, per saperne di più vi rimandiamo al vecchio provato di Aligi Comandini.