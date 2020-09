Nintendo Mini Direct: la registrazione completa con tutti gli annunci

Nintendo ha pubblicato la registrazione completa del mini Direct odierno dedicato agli annunci delle terze parti per Nintendo Switch. Tra i tanti è spiccato in particolare quello di Monster Hunter Rise, nuovo capitolo della serie esclusivo per la console di Nintendo, che ha goduto anche di un Direct speciale post Direct regolare.

Altro titolo di sicuro impatto è stato Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ma c'è molto di cui parlare dato che sono stati annunciati anche Disgaea 6: Defiance of Destiny, nuovo episodio della serie tanto acclamata dai fan dei GdR tattici, Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, un nuovo modo per tenersi in esercizio usando la console Nintendo Switch e Ori and the Will of the Wisps, seguito del platform d'azione Ori and the Blind Forest, in uscita oggi.

Questi gli altri annunci:

Empire of Sin: in questo gioco di strategia, il giocatore fa il suo debutto nel mondo del crimine di Chicago durante il Proibizionismo degli anni '20. Starà al giocatore raggirare, ammaliare e suscitare paura per farsi strada in questo mondo fino a raggiungere la vetta, e rimanerci a qualsiasi costo. Empire of Sin sarà disponibile per Nintendo Switch dal 1° dicembre ed è disponibile per il preordine a partire da oggi.

Sniper Elite 4: nella varietà di scenari più vasta di tutta la storia di Sniper Elite i giocatori troveranno la fisica balistica tipica della serie, sessioni furtive mozzafiato e un'avvincente azione in terza persona. Sniper Elite 4 sarà disponibile per Nintendo Switch dal periodo natalizio.

PGA TOUR 2K21: in PGA TOUR 2K21 il fairway è a disposizione! È possibile affrontare i professionisti all'interno del gioco su incantevoli campi realmente esistenti, giocare insieme agli amici in locale oppure online** e partecipare a intere stagioni o tornei con Online Societies. Progetta e condividi il tuo campo da golf usando l'infinità di opzioni di personalizzazione offerte dal Course Designer. La versione digitale di PGA TOUR 2K21 è ora disponibile nel Nintendo eShop per Nintendo Switch, mentre quella fisica uscirà il 25 settembre.

The Long Dark: in questo gioco del genere survival incentrato sull'esplorazione, i giocatori devono affrontare da soli un viaggio in terre selvagge, ghiacciatesi come conseguenza di una catastrofe geomagnetica. La modalità WINTERMUTE racconta una storia da brivido, mentre la modalità Survival offre ore di divertimento, ma attenzione: qui la morte è definitiva! Sopravvivere diventerà l'unica cosa che conta davvero quando The Long Dark sarà disponibile oggi stesso per Nintendo Switch.

BALAN WONDERWORLD: nei panni di Leo e di Emma, i giocatori dovranno indossare dei costumi che forniranno loro delle abilità. Ad esempio, un costume con un'abilità ingranaggio permette di interagire con ingranaggi e aprire porte per accedere a nuovi percorsi. Esistono oltre 80 costumi da trovare, ed è possibile portarne al massimo 3 contemporaneamente. Cambia i costumi per ottenere i cristalli e i Trofei disseminati per i quadri. È anche disponibile una modalità per due giocatori! Combinando le abilità dei vari costumi insieme a un amico, è possibile esplorare luoghi altrimenti inaccessibili. BALAN WONDERWORLD sarà disponibile per Nintendo Switch il 26 marzo 2021.

Rune Factory 5: una vita completamente nuova attende il giocatore nella magnifica avventura offerta da questo coinvolgente GdR. Il giocatore veste i panni di un ragazzo o di una ragazza che ha perso la memoria e deve rifarsi una vita nella cittadina rurale di Rigbarth in veste di mantenitore della pace. Oltre a proteggere la città, tra i doveri quotidiani ci sarà anche occuparsi del raccolto, pescare nel fiume e prendere parte a festival locali. Il giocatore potrebbe anche incontrare una persona speciale da frequentare per poi innamorarsi... e persino sposarsi! Il nuovo sistema di combattimento permette di eseguire attacchi in combinazione con gli alleati per sconfiggere i mostri. Rune Factory 5 uscirà su Nintendo Switch nel 2021 per offrire a tutti la possibilità di ricominciare da capo.