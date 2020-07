Balan Wonderworld annunciato dal creatore di Sonic e Square Enix

Balan Wonderworld è stato annunciato e presentato con un primo trailer nel corso del pre-show di Xbox Game Showcase ed è veramente molto interessante essendo il nuovo gioco da parte di Yuji Naka, creatore di Sonic ed ex-capo del Sonic Team presso Sega, e Square Enix.

Balan Wonderworld viene descritto semplicemente come un action game, ma al suo interno si trovano diverse anime di gioco. Si tratta di una sorta di fantasioso "show" videoludico, nel quale prendiamo parte a una grande quantità di attività diverse, andando dal platform in 3D come base comune a varie altre possibilità di gioco.

All'interno di Balan Wonderworld trovano spazio 12 diverse storie che portano il giocatore in ambientazioni diverse e molto caratteristiche, rappresentate con uno stile veramente particolare che richiama i titoli classici da parte di Naka degli anni 80 e 90.

80 diversi costumi consentono di esplorare i vari livelli con personaggi differenti e personalizzabili. Esplorando questa strana terra a metà tra fantasia e realtà, dovremo cercare di portare un certo equilibrio per noi stessi e per gli altri, in base a uqanto riferito dagli sviluppatori.

Balan Wonderworld è atteso per la primavera del 2021, in data ancora da precisare, su Xbox One, Xbox Series X, PC, PS5 e PS4.