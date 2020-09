Xbox Series X e S: il prezzo del primo SSD esterno ufficiale non è proprio economico

Confermato in queste ore il prezzo del primo SSD esterno ufficiale per Xbox Series X e Series S, che non è propriamente economico. Si tratta del Seagate 1TB Game Drive for Xbox Series X and Series S External Custom PCI Express Gen4 x2 (NVMe) Solid State Drive, modello STJR1000400 per gli amici, che è prenotabile da Best Buy per 219,99 dollari. Ne avevamo già parlato qui.

La cifra in effetti è davvero elevata per gli standard delle espansioni di memoria di massa delle console, ma è in linea con quello degli SSD per PC, quindi non stupirà chi segue da vicino questo mondo. C'è da chiedersi a questo punto quanto costerà espandere PS5, visto che ha un SSD di velocità doppia rispetto a quello di Series X e Series S.

Lo spazio di immagazzinamento dati è una delle grandi preoccupazioni della next-gen. Xbox Series X dispone di 1TB di default ed è la più capiente del gruppo, seguita da PS5 con 825GB e da Series S con 512GB. Considerando le installazioni di certi giochi, come i Call of Duty, viene da chiedersi quanto ci vorrà a riempirli. Purtroppo, avendo la next-gen abbracciato in toto la tecnologia degli SSD, è difficile pensare a una soluzione abbordabile per risolvere il problema.