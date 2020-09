Among Us 2 cancellato a un mese dall’annuncio, più contenuti al primo capitolo

Innserlsoth ha annunciato in un post sul suo blog ufficiale di aver cancellato Among Us 2 per concentrarsi sugli aggiornamenti del primo episodio, che sta avendo un successo miracoloso. Considerate che il seguito era stato presentato appena un mese fa.

Innersloth: "Tutti i contenuti pianificati per Among Us 2 finiranno in Among Us. Si tratta di una scelta molto difficile perché significa andare a rimettere mano al codice del gioco e rifarne alcune parti. Abbiamo molte cose in programma e siamo felici di poter continuare a dare nuovi contenuti a tutti mentre continuate a giocare e divertirvi."

Oltre ad aver annunciato la cancellazione del seguito, Innersloth ha anche illustrato alcune delle novità in arrivo per Among Us. Tra queste spiccano un nuovo stage, la sistemazione definitiva dei problemi dei server, una sezione amici e il supporto per i daltonici.

Per chi non lo conoscesse, Among Us è un gioco online lanciato nel 2018 senza troppo successo, che però è recentemente schizzato in testa alle classifiche dei giochi vi visti su Twitch e più venduti su Steam, piazzando milioni di copie. È stato l'unico a riuscire a detronizzare l'altro fenomeno dell'estate, Fall Guys, che invece appare in forte calo negli ultimi giorni.