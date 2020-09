Among Us batte Fall Guys: Ultimate Knockout su Steam e diventa primo in classifica

Among Us ha battuto Fall Guys: Ultimate Knockout su Steam, diventando primo nella classifica di vendita della piattaforma digitale Valve.

Protagonista di un successo a sorpresa con picchi di 1,5 milioni di giocatori, Among Us è il classico esempio di come un certo tipo di promozione possa rilanciare in maniera forte un prodotto tutt'altro che di recente pubblicazione.

Parliamo infatti di un titolo che ha fatto il proprio debutto su Steam nel novembre del 2018, quasi due anni fa, in cui fino a dieci giocatori devono collaborare al fine di preparare un'astronave per il decollo.

Qual è la peculiarità dell'esperienza proposta da Innersloth? Semplice: nel gruppo si cela un traditore che dovrà remare contro e fare in modo che i preparativi vadano a monte, uccidendo i propri compagni.

Quando alcuni streamer di grido hanno portato il gioco su Twitch, il successo è stato clamoroso con qualcosa come 40 milioni di visualizzazioni che hanno ovviamente spinto le vendite, da qui il clamoroso sorpasso.

Non è tutto: le luci della ribalta hanno convinto Innersloth a confermare la realizzazione di un sequel: qui in calce potete vederne il teaser. Di seguito la classifica Steam.