Among Us successo a sorpresa: ha picchi di 1,5 milioni di giocatori

Among Us ha raggiunto picchi di 1,5 milioni di giocatori collegati contemporaneamente ai server, tra tutte le versioni, diventando uno dei grandi successi di questa estate videoludica. Probabilmente solo Fall Guys ha fatto meglio in termini di crescita e numero di giocatori complessivi.

Ma cos'è Among Us? Lanciato a novembre 2018 è stato ignorato per mesi dalla maggior parte dei giocatori, fino a che non è stato scoperto da alcuni streamer, che ne hanno fatto schizzare la popolarità alle stelle. Si tratta di un party game per 4-10 giocatori in cui bisogna preparare un'astronave per il decollo, evitando al contempo di essere uccisi dal giocatore traditore, che ha invece proprio questo obiettivo.

Come svela Steamdb, il picco massimo di giocatori registrato da Among Us tra il mese di lancio e maggio 2019 è stato di 30 giocatori contemporanei. A giugno 2019 il numero di giocatori è iniziato a salire, ma senza mai fare numeri stratosferici, almeno fino a giugno 2020, quando solo su Steam il picco ha sfiorato i 3.000 giocatori, per poi schizzare a 166.685 nell'ultimo mese.

Nel frattempo sono state lanciate anche le versioni mobile di Among Us, giocabili in cross-play con quella PC, che hanno fatto salire ulteriormente il numero di utenti collegati contemporaneamente ai server, fino alla stratosferica cifra di 1,5 milioni, tanto da aver creato più di qualche grattacapo allo sviluppatore, che non era pronto per un tale successo: leggasi che il codice del gioco gestisce con grandissima difficoltà una mole così elevata di persone sui server. Comunque sia il nostro ha promesso di essere al lavoro per sistemare la situazione e rendere l'esperienza online di Among Us più stabile per tutti.

Among Us su Steam