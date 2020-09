Sonic: nuovi giochi annunciati nel 2021, per il 30° anniversario del personaggio

Sega annuncerà dei nuovi giochi di Sonic nel 2021, per il 30° anniversario del personaggio, sua mascotte dai tempi del Master System / Mega Drive. La notizia proviene da un'inserzione sul numero estivo della rivista Licensing Source Book Europe di Max Media Group, dove SEGA spiega in cinque punti perché vale la pena di investire in Sonic.

Uno di questi punti è relativo al 30° anniversario, che si festeggerà nel 2021, dove possiamo leggere: "30° anniversario, 2021 / Un anno di festeggiamenti - nuovi giochi, contenuti digitali, eventi, annunci importanti e un programma di licenze su misura."

Dalle due pagine apprendiamo anche delle altre informazioni davvero interessanti, come la grande diffusione del franchise per 920 milioni di unità (immaginiamo che siano contati anche i download dei titoli digitali), e i più di 6 miliardi di ricavi prodotti finora.

Interessante il fatto che venga sottolineato anche il successo del film di Sonic, che ha incassato più di 300 milioni di dollari in tutto il mondo.





Quali giochi saranno annunciati? Impossibile dirlo, anche se non ci dispiacerebbe un nuovo Sonic in 2D, uno in 3D, una raccolta e una fettina di... avete capito.

Licensing Source Book Europe Summer 2020