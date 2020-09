PS5, Sony invita a essere pazienti e rilassarsi, scatenando le reazioni dei fan

L'account ufficiale Twitter di PlayStation ha pubblicato un invito ai giocatori a pazientare e a rilassarsi, ma non tutti l'hanno presa bene, in particolare coloro in fervente attesa di PS5.

Il tweet, che in allegato ha una breve sequenza animata di Ghost of Tsushima, è stato letto da molti come una risposta alle richieste sempre più pressanti di informazioni sulla console next-gen, che stanno spesso superando il segno.

Volere più informazioni è normale, sopratutto se si intende acquistare PS5, ma diventare offensivi e ossessivi no. Purtroppo su internet sono in molti i biricchini che ritengono che offendere gli altri sia un loro diritto costituzionale e rientri nella libertà di espressione.

Quindi, seguiamo l'evolversi della situazione, aspettiamo le novità su PS5 e Xbox Series X con passione, ma non trascendiamo superando i limiti della decenza. Tanto quando usciranno usciranno e il prezzo sarà lo stesso sia che lo annuncino domani, sia che lo annuncio dopodomani