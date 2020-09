Ubisoft lavora a due giochi quadrupla A, uno è Beyond Good & Evil 2

Ubisoft è attualmente al lavoro su due giochi classificati come quadrupla A, uno dei quali è Beyond Good & Evil 2: la notizia arriva da alcuni curriculum su LinkedIn e è abbastanza interessante.

Sì, perché la nomenclatura "quadrupla A" finora non si era mai sentita, e a meno che non si tratti di un errore (ripetuto però due volte, in questo caso) potrebbe indicare progetti caratterizzati da un investimento economico superiore rispetto alle attuali produzioni di punta, quantomeno per gli standard della casa francese.

Come dicevamo, uno dei due titoli è Beyond Good & Evil 2, che nelle intenzioni di Ubisoft rivoluzionerà i giochi d'avventura e gli open world. Non a caso viene indicato come open universe nel curriculum del suo art technical director: parliamo insomma di un progetto davvero ambizioso.

Il secondo titolo, ancora avvolto dal mistero, è in lavorazione presso Ubisoft Berlin, ma non ci sono ancora dettagli. Magari verrà annunciato durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre?