Beyond Good and Evil 2 è ancora vivo, ha un nuovo creative director

Ubisoft ha rivelato che Beyond Good and Evil 2 è ancora vivo: il progetto non è stato cancellato, pur con tutti i suoi mostruosi ritardi rispetto all'annuncio del 2017, e al gioco è stato assegnato un nuovo creative director.

Si tratta di Fawzi Mesmar, una figura di grande esperienza che finora si è occupata di supervisionare la divisione Global Creative della casa francese e che ha sostituito Emile Morel, tragicamente scomparso lo scorso anno.

"Con oltre venti anni alle spalle come game designer e creative director, Mesmar ha svolto un ruolo decisivo per il successo di oltre venti giochi", ha dichiarato un portavoce di Ubisoft. "In precedenza ha collaborato allo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 come vicepresidente editoriale, ma nella sua nuova posizione continuerà l'opera di Morel."