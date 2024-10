ChatGPT arriva su Apple Intelligence con la beta di iOS 18.2: iPhone sempre più intelligenti

Apple ha reso disponibile la prima beta di iOS 18.2 per gli sviluppatori, ampliando l'accesso alle funzionalità di Apple Intelligence. La nuova versione del sistema operativo introduce strumenti come Genmoji, che permette di generare emoji personalizzate, e Image Playground, per la creazione di immagini.

iOS 18.2 integra inoltre nuove funzioni di scrittura basate sull'IA, l'integrazione con ChatGPT e Visual Intelligence, che consente di effettuare ricerche utilizzando la fotocamera sugli iPhone 16. Con questa beta, Apple Intelligence è ora supportata in un maggior numero di regioni. Ma vediamo più nel dettaglio le novità.