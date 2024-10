Alcuni dipendenti Apple affermano: Apple Intelligence è due anni indietro rispetto a ChatGPT e le altre IA

Alcuni dipendenti di Apple stanno sollevando preoccupazioni sul fatto che la tecnologia AI generativa dell'azienda, che alimenta la nuova funzionalità Apple Intelligence, sia notevolmente arretrata rispetto ad altre innovazioni leader nel settore . Stando a quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, fonti interne ad Apple sostengono che la nuova tecnologia AI dell'azienda non riesce a eguagliare il "fattore wow" delle tecnologie rivali, attualmente offerte da aziende come OpenAI, Google e Meta.

Apple Intelligence e ChatGPT

Le ricerche interne di Apple sembrano dimostrare che ChatGPT di OpenAI sia più accurato del 25% rispetto alle nuove versioni di Siri e riesce a rispondere a circa il 30% di domande in più. Apple ha già ammesso questa differenza, anche per il fatto che parte della sua strategia prevede una collaborazione con OpenAI per integrare ChatGPT nei suoi sistemi operativi. Questo permetterà agli utenti Apple di accedere a funzionalità AI generative più avanzate, se lo desiderano. Nonostante questo svantaggio, Apple ha un importante asso nella manica: la sua vasta gamma di dispositivi integrati. L'ecosistema Apple, che si estende tra iPhone, Mac, iPad e altri dispositivi, consente all'azienda di distribuire rapidamente nuove tecnologie su larga scala. Inoltre, la storia di Apple dimostra che l'azienda ha saputo spesso colmare il divario con i competitor e conquistare nuovi mercati con successo.

Attualmente, Apple Intelligence è già supportata dalla serie iPhone 16, dai Mac e dalla gamma di iPad (tranne il modello entry-level). Le prime funzionalità AI saranno disponibili su questi dispositivi la prossima settimana.