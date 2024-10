Dan Riccio, un pilastro di Apple e leader del progetto Vision Pro, va in pensione

Una carriera fatta di innovazione

Dan Riccio è stato in prima linea per Apple, passando dal ruolo di responsabile del settore iPad a SVP di ingegneria hardware nel 2012. In questo ruolo, è stato al centro di alcuni dei progetti più ambiziosi dell'azienda, come il lancio di prodotti iconici che hanno definito il brand negli ultimi dieci anni. Nel 2021, ha deciso di dedicarsi a un "nuovo progetto", che si è rivelato essere il Vision Pro. Riccio ha quindi contribuito a plasmare la direzione di Apple in diversi ambiti, dalla tecnologia indossabile alla realtà aumentata.

L'Apple Vision Pro è stato il suo ultimo progetto.

La partenza di Riccio arriva in un periodo di transizioni significative per Apple, con altri importanti dirigenti che hanno lasciato l'azienda negli ultimi anni. L'uscita di figure di spicco come Jony Ive, Evans Hankey e Tang Tan segnala un rinnovamento ai vertici, mentre Apple si prepara ad affrontare le sfide future nel settore tecnologico. La Vision Products Group, ora sotto la guida di John Ternus, si concentrerà sull'espansione del Vision Pro, cercando di catturare un mercato ancora da conquistare.