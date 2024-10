Xbox Game Pass svela un altro gioco in arrivo a ottobre, è il nuovo capitolo di una serie storica

Tra i giochi in arrivo nella seconda metà di ottobre su Game Pass emerge un nuovo titolo, e si tratta di un nuovo capitolo di una serie storica: stiamo parlando di MechWarrior 5: Clans, che verrà dunque lanciato direttamente nel catalogo dell'abbonamento Microsoft il 16 ottobre.

Nonostante il collegamento diretto con il quinto capitolo, MechWarrior 5: Clans è a tutti gli effetti un gioco standalone, previsto arrivare proprio il 16 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ora anche disponibile al day one nel catalogo di Game Pass, evidentemente come uno dei giochi in arrivo nella seconda metà di ottobre per il servizio.

Si prospetta peraltro una mandata molto interessante quella della seconda parte di ottobre, considerando che conterrà anche Call of Duty: Black Ops 6, ovvero un'introduzione colossale per il servizio su abbonamento di Microsoft, considerando la rilevanza della serie sul mercato.