MediaTek svela il Dimensity 9400: AI avanzata e supporto per display pieghevoli

MediaTek ha annunciato ufficialmente il Dimensity 9400, il suo nuovo chipset mobile di punta , realizzato con processo a 3nm e con significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica e prestazioni rispetto al suo predecessore, il 9300. Con un'architettura composta da un core Arm Cortex-X925 a 3.62GHz, tre core Cortex-X4 e quattro Cortex-A720, questo chip promette un incremento del 35% nelle prestazioni single-core e del 28% nel multi-core. La GPU integrata, l'Immortalis-G925 a 12 core, offre un ray tracing più veloce del 40%, garantendo una grafica fluida e dettagliata.

Il futuro degli smartphone

Il Dimensity 9400 non si limita agli upgrade tradizionali: MediaTek ha incluso un'ottava generazione di NPU (Neural Processing Unit) per migliorare le capacità di Intelligenza Artificiale on-device. Questa NPU permette di allenare modelli leggeri di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, con performance fino all'80% più rapide per i prompt di modelli linguistici.

Un'infografica che mostra tutte le novità del nuovo modello.

Inoltre, è stato sviluppato un framework specifico per supportare applicazioni che consentono all'AI di interagire e svolgere attività per l'utente, tracciando la strada per una nuova generazione di assistenti digitali avanzati.