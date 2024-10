Debutto da brividi per il remake di Until Dawn, che su PS5 conta meno giocatori di Concord

Che il remake di Until Dawn non stesse andando benissimo su PC era noto, ma ora ci sono anche i dati di PlayStation 5 , la sua casa naturale per così dire, dove pare che stia facendo anche peggio. Stando a quanto rilevato dal sito TrueTrophies, che monitor i dati di oltre 3,1 milioni di account PSN attivi, il titolo di Ballistic Moon sarebbe riuscito nel non invidiabile risultato di fare peggio di Concord al lancio .

Numeri pessimi

Considerando che l'hero shooter di Firewalk Studios è stato cancellato dall'esistenza dopo circa due settimane dall'arrivo sul mercato, è difficile vedere spiragli di successo potenziale per il gioco horror. TrueTrophies ha anche quantificato lo stacco tra i due titoli: Until Dawn ha avuto il 28% in meno di giocatori di Concord su PS5.

Per amore del confronto, il sito ha citato un altro gioco per PS5 di PlayStation uscito quest'anno, ossia The Last of Us Parte 2 Remastered, che ha visto il 98,5% di giocatori in più rispetto ad Until Dawn, pur essendo anch'esso una riedizione.

Come riportato in un'altra notizia, anche su Steam Until Dawn non ha fatto registrare grossi numeri, con un picco massimo di giocatori contemporanei che ha raggiunto le 2.607 unità e che ormai viaggia giornalmente sotto le 1.000 unità. Ha fatto meglio di Concord, probabilmente perché è inedito sulla piattaforma, ma parliamo comunque di uno dei peggiori lanci di PlayStation di sempre.

A dispiacere è il fatto che si tratta di risultati ampiamente prevedibili, per un progetto che è apparso da subito completamente insensato, considerando che l'originale per PS4 del 2014 è ancora oggi giocabilissimo e valido, senza bisogno di un remake. Inoltre il prezzo di lancio, di 69,99 euro, non ha proprio aiutato.