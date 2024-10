Until Dawn ha avuto un avvio molto lento su Steam, con tante recensioni negative

Il remake di Until Dawn è ormai disponibile da qualche giorno su Steam (è stato lanciato il 4 ottobre) e i dati di lancio vanno quindi assestandosi. Purtroppo per Ballistic Moon e per Sony, non sembrano essere propriamente eccezionali. Non siamo ai livelli di Concord , ma è difficile scorgere segni di successo.

Numeri scarsini

Intanto il picco massimo di giocatori contemporanei è stato davvero basso, raggiungendo soltanto quota 2607 persone due giorni fa. La curva degli accessi al gioco è stata abbastanza stabile per l'intero fine settimana, per crollare nella giornata di oggi, scendendo ampiamente sotto ai mille giocatori contemporanei. Più precisamente, attualmente Until Dawn è giocato da 512 persone. È normale che nei fine settimana ci siano più giocatori, ma stiamo comunque parlando di un gioco nuovo (su PC l'originale non esiste) di una serie nota, quindi il risultato è comunque da considerarsi negativo.

A sottolineare le vendite potenzialmente deludenti ci pensa anche la posizione nella classifica globale di Steam, che attualmente vede Until Dawn alla 71° posizione. Considerate che questa è la sua prima settimana, quella in cui dovrebbe fare i numeri migliori. Sarà stato sfavorito dal prezzo di 69,99 euro, che molti avranno percepito come eccessivo per un remake? Oppure, più semplicemente, si tratta di un progetto inutile, come sottolineato nella nostra recensione? Per confronto, il remake di Silent Hill 2 è da giorni ai piani alti della classifica globale (attualmente è terzo, sotto a Dragon Ball: Sperking! ZERO e a Counter-Strike 2).

Come dicevamo, anche le recensioni su Steam riflettono lo scarso successo del gioco. Attualmente Until Dawn ne ha ricevute 573, delle quali solo il 67% è positivo, per un giudizio complessivo "Nella media". Insomma, non sembra proprio che su Steam stia brillando. Sicuramente avrà fatto meglio su PS5, considerando che l'originale è un'esclusiva PS4, ma di quanto?