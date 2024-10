Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii , il prossimo capitolo della serie di SEGA con protagonista Goro Majima. La data di uscita è il 28 febbraio 2025 e il prezzo è 60,99€. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Al momento della scrittura sono disponibili solo le versione PS5 e PC del gioco. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito , ovvero nel caso nel quale venga proposto uno sconto dopo il vostro ordine, tale nuovo prezzo più basso sarà applicato in automatico alla vostra prenotazione senza che dobbiate fare alcunché.

Che gioco è Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Parliamo di un nuovo capitolo della saga nota un tempo come Yakuza e ora chiamata anche in occidente Like a Dragon. Questo nuovo gioco ci mette nei panni di Goro Majima, uno dei personaggi ricorrenti di Like a Dragon di cui abbiamo visto gli inizi in Yakuza 0.

Goro Maijma in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii può usare varie mosse spettacolari

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ci porta di nuovo alle Hawaii, dopo gli avvenimenti di Infinite Wealth. Sarà ancora una volta un gioco d'azione come la saga originale, non un GDR come la nuova serie. Majima ha a disposizione vari stili di combattimento, compreso uno a tema piratesco con sciabole e armi da fuoco. A questo giro il protagonista è ancora più agile, con la possibilità di saltare e fare combo aeree, con anche un rampino per lanciarsi verso i nemici. Avremo anche un vascello pirata con qual salpare in mare.