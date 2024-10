Google presenta una Gboard "a spirale": una tastiera fisica... fronte-retro!

La tastiera a spirale, che come vedete al momento solo un prototipo, è stata realizzata con l'obiettivo di "risolvere il grosso problema" dell'impossibilità di utilizzare una tastiera capovolta. Google Japan, con la sua consueta ironia, ha pubblicato una foto che mostra la tastiera rovesciata, accompagnata dalla didascalia: "Se si capovolge una tastiera classica non si può più lavorare. Questo non succede con la nuova Gboard".

Gli obiettivi di Google Japan

Nonostante il tono scherzoso, l'iniziativa di Google Japan ha un duplice scopo: far parlare della tastiera virtuale Gboard e divertire il pubblico. L'azienda ha inoltre annunciato di voler esplorare nuovi design in futuro, come una versione a cerchio a fila singola, una impermeabile e una a doppia elica.

Alcuni delle idee precedenti di Google Japan

Purtroppo, per, la tastiera Gboard a spirale non è in vendita. Tuttavia, Google ha pubblicato il codice su Github, permettendo a chiunque di realizzarla. Per i meno esperti, invece, è disponibile anche un template per creare una versione cartacea della tastiera. E chissà che a questo punto non venga messa in piedi una collaborazione d'eccezione con Nintendo per la nuova versione di periferiche di cartone Nintendo Labo.

E voi che cosa ne pensate? Vorreste provare una tastiera così, magari per una bella partita a Call of Duty o Fortnite? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, scrivendo però rigorosamente con la tastiera sotto-sopra.