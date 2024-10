La scienza ha dimostrato che i giocatori di Grand Theft Auto V non sono tra i più intelligenti, ma c'è chi li batte

Risultati prevedibili

Per condurre lo studio, WhichBingo ha coinvolto un gruppo di psicologi, che hanno sottoposto ai partecipanti un test per misurare il loro quoziente intellettivo. Il test ha esaminato quattro aree di competenza: matematica, logica, comunicazione verbale e ragionamento visivo. I partecipanti sono stati più di 1000, un campione statistico interessante, anche se non smisurato. Tutti hanno dovuto specificare i loro giochi preferiti e la piattaforma su cui preferiscono giocare.

I giocatori più intelligenti sono risultati essere quelli di League of Legends, che non per niente è uno strategico, con un QI medio di 120,4. I più stupidi in assoluto, detto in modo relativo, sono risultati essere quelli di EA Sports FC, con un QI medio di 89,8. I giocatori di GTA V non hanno fatto poi molto meglio, visto che hanno raggiunto il 16° posto, con 96,8 di QI medio. Parlando di piattaforme, i giocatori più intelligenti sono risultati essere quelli PC, che sono arrivati primi, mentre gli utenti mobile sono arrivati ultimi.

Comunque sia, lo studio afferma che i valori che vanno da 85 a 115 sono quelli che indicano l'intelligenza media. Quindi i risultati sono stati accettabili un po' per tutti. C'è da dire che per trarre le stesse conclusioni, bastava farsi un giro su GTA Online o vedere i ricavi annuali del FUT.