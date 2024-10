Finora i voti del remake di Until Dawn sono positivi ma non stellari

Tempo di recensioni anche per il remake di Until Dawn, che in linea di massima è stato trattato bene, pur non avendo una valutazione media proprio stellare. Per inciso, le recensioni uscite finora parlano di un buon lavoro, ma con qualche problema, soprattutto lato ottimizzazione.

Naturalmente è stato apprezzato il gioco in sé, che è rimasto identico all'originale, ma proprio per questo molti hanno espresso dubbi sulla bontà dell'intera operazione, considerando che non se ne sentiva davvero il bisogno, tanto che nessuno si spinge ad affermare che la nuova esperienza aggiunga qualcosa alla vecchia.