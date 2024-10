Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica presenta il mondo di Elettria con un trailer

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica per presentare il mondo di Elettria, che è stato diviso in tante isole da un potere misterioso: riusciranno i due celebri fratelli idraulici a rimettere le cose a posto?

Per riuscire nella difficile impresa, Mario e Luigi dovranno ricorrere al potere del legame fraterno, partendo per un viaggio che li porterà a visitare l'Isola Solcamari e a proiettarsi con un cannone all'interno degli scenari che la circondano, incontrando tanti personaggi lungo il cammino.

Fra questi ci sono la principessa Peach e Bowser, ma anche nuovi amici come Condina e Presus: un cast buffo ed entusiasmante che ci accompagnerà mentre superiamo sfide man mano più complesse e utilizziamo le mosse speciali dei protagonisti per aprire passaggi che prima non esistevano.

A proposito di mosse speciali, durante i combattimenti avremo modo di ricorrere a manovre spettacolari come il Tuono Dinamico, che conferiscono al sistema a turni un sapore completamente nuovo fra attacchi, schivate e contrattacchi eseguiti con un tempismo perfetto.