MechWarrior 5: Clans, nuovo trailer e dettagli dalla GDC 2024

Piranha Games ha mostrato il suo MechWarrior 5: Clans in occasione della GDC 2024, con trailer e immagini riferite in particolare alla demo portata in tale occasione per dimostrare gli avanzamenti fatti nello sviluppo del gioco e le caratteristiche specifiche di questo capitolo.

Una Campagna strutturata in maniera tradizionale

Una nuova immagine di MechWarriors 5: Clans

La sua Campagna è composta da missioni a base narrativa, tutte meticolosamente strutturate per seguire una storia e mettere il giocatore all'interno di diverse situazioni, dunque qualcosa di diverso rispetto alle missioni a generazione procedurale (sebbene parziale) viste in precedenza.

La storia mette in scena cinque piloti del clan Smoke Jaguar, che si mettono in movimento per aiutare i compagni del proprio clan coinvolti in una lotta, in seguito a un'invasione su larga scala della regione di Inner Sphere. Si tratta di un momento particolarmente significativo nella storia di MechWarrior, che segna il mondo di gioco in maniera indelebile.

Oltre a questa struttura della Campagna, particolarmente costruita in maniera "artigianale" dagli sviluppatori, MechWarrior 5: Clans si caratterizza anche per un sistema diverso di gestione della progressione e personalizzazione dei mech, che rappresenta un altro elemento fondamentale dell'esperienza di gioco.

L'uscita di MechWarrior 5: Clans è prevista per il 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.