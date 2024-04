Nine Sols, la data di uscita su PC è stata rivelata da un trailer

Nine Sols ha finalmente una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile a partire dal 29 maggio, inizialmente solo su PC, come rivela il nuovo trailer pubblicato da Red Candle Games.

Annunciato alla fine del 2021, Nine Sols è un action platform con combattimenti in stile Sekiro, in cui cioè è possibile usare la spada per deflettere i colpi degli avversari e approfittare di un'apertura nella loro guardia per affondare manovre devastanti.

La struttura è però di tipo bidimensionale, con chiari riferimenti alla tradizione action platform e una grafica per molti versi cartoonesca, pensata per adattarsi al meglio al tema degli animali antropomorfi che domina la narrazione.