Nine Sols è un action platform con combattimenti in stile Sekiro

Nine Sols è il nuovo titolo di Red Candle Games, gli autori di Detention e Devotion: si tratta di un action platform caratterizzato da combattimenti in stile Sekiro, dominati da meccaniche deflettive.

È in effetti questo il gioco che Red Candle ha mostrato con una clip alcuni mesi fa, ancora sotto forma di prototipo. In effetti le informazioni ad oggi sono poche: non è dato sapere quando Nine Sols uscirà, né su quali piattaforme.

Al comando di Yi, un eroico animale antropomorfo esperto di arti marziali, il nostro compito sarà quello di affrontare i Nine Sols sullo sfondo di un'ambientazione "taopunk", che miscela appunto elementi cyberpunk e della cultura taoista.

Nine Sols, l'artwork ufficiale

Potremo affrontare i nostri avversari brandendo la spada e deflettendo i loro attacchi, nell'ambito di scontri altamente frenetici e spettacolari, che includono impegnativi boss fight e si alternano a sezioni platform.

Dal punto di vista artistico, Nine Sols si ispira alla tradizione manga e vanta personaggi, animazioni e scenari disegnati a mano.