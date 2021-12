Alexa e Fire TV Stick: ecco le frasi da dire per avviare questi film natalizi

Amazon ha condiviso con noi le frasi che potete dire per dare il via a una serie di film natalizi, sfruttando Prime Video, Alexa e i Fire TV Stick.

Ecco cosa chiedere ad Alexa:

"Alexa, cos'è quella puzza, è fantastico!", Il Grinch, disponibile su Prime Video

"Alexa, tieni il resto, lurido bastardo", Mamma ho perso l'aereo, disponibile a noleggio su Prime Video

"Alexa, l'amore davvero è dappertutto", Love Actually, disponibile su Prime Video

"Alexa, mi chiamo Mister Tovagliolo!", L'amore non va in vacanza, disponibile su Prime Video

Amazon suggerisce anche di usare Fire TV Stick 4K Max. Qui sotto potete vedere il prezzo attuale (38.99€ al momento della scrittura, il miglior prezzo di sempre). Fire TV Stick 4K Max supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos. È dotata del telecomando vocale Alexa di ultima generazione, per trovare facilmente il contenuto che si desidera semplicemente tramite la voce, gestire i dispositivi per la Casa Intelligente e tanto altro ancora.

Quattro pulsanti preimpostati riconducono rapidamente alle app preferite ed è possibile controllare l'alimentazione e il volume di TV e soundbar compatibili, senza bisogno di un ulteriore telecomando.

Fire TV Stick 4K Max

