Tropico 6 annunciato per PS5 e Xbox Series X, data di uscita e dettagli

Kalypso Media e Realmforge Studios hanno annunciato Tropico 6 - Next Gen Edition, nuova edizione del gestionale per PS5 e Xbox Series X|S in arrivo 31 marzo 2022 e che include una serie di migliorie grafiche e il DLC "Llama of Wall Street".

Come apprendiamo dal comunicato stampa, le versioni PS5 e Xbox Series X|S avranno la risoluzione nativa 4K. Oltre al gioco base, la Netx Gen Edition include il DLC "Llama of Wall Street" con una nuova missione, mappa, edifici, meccaniche di gioco e molto altro ancora. Inclusi in questa edizione ci sono anche il El Prez Pack, contente un modello esclusivo per il design del palazzo e costume da turista per El Prez, e la colonna sonora digitale.

Nella galleria qui sopra potrete ammirare le prime immagini delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Tropico 6. Di seguito, invece, le caratteristiche principali della Next Gen Edition riportate nel comunicato ufficiale di Kalypso Media:

Immergiti nel tuo stato insulare con una risoluzione 4K nativa e riempi le tue strade di vita.

Include una colonna sonora digitale, il DLC "The Llama of Wall Street" e il DLC El Prez Pack contenente un design del palazzo e un costume da turista per El Prez!

Gioca su grandi arcipelaghi per la prima volta nella serie. Gestisci più isole contemporaneamente e adattati a varie e nuove sfide.

Invia i tuoi agenti in raid in terre straniere per rubare meraviglie e monumenti del mondo, per aggiungerli alla tua collezione.

Costruisci ponti, costruisci tunnel e trasporta i tuoi cittadini e turisti in taxi, autobus e funivie.

Tropico 6 offre possibilità di trasporto e infrastrutture completamente nuove.

Viaggia attraverso quattro epoche diverse in molte missioni diverse in modalità storia o usa la modalità sandbox per costruire e governare in base alle tue preferenze.

Personalizza a piacimento l'aspetto del tuo palazzo e scegli tra vari extra.

Tropico 6 presenta un research system rivisto incentrato sugli aspetti politici dell'essere il più grande dittatore del mondo.

Tornano i discorsi elettorali! Rivolgiti al tuo popolo e fai promesse che non puoi assolutamente mantenere.

Tropico 6 include una modalità multiplayer per un massimo di 4 giocatori.

Tropico 6 è un videogioco di simulazione e gestionale, in cui il giocatore assume il ruolo di "El Presidente", il leader dell'isola caraibica di Tropico, e dovrà governare la sua nazione attraverso quattro epoche distinte. Vi ricordiamo che il gioco è già disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Tropico 6 per PC.