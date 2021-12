Final Fantasy 7 Remake Intergrade: teaser legato a Red XIII appare sul sito ufficiale

Square Enix ha condiviso su Twitter e sul proprio sito internet un nuovo video teaser legato a Final Fantasy 7 Remake, precisamente al personaggio Red XIII. Potete vedere il video - in lingua giapponese - qui sopra. Contiene scene tratte dal gioco, quindi potreste ritenerle spoiler se non avete giocato l'avventura di Cloud & co.

Il video ci mostra Red XIII, al centro di un notiziario della SNNet News, la rete televisiva della Shinra in Final Fantasy 7 Remake. Il tweet, secondo la traduzione automatico, afferma che questo video fa parte di una campagna pubblicitaria in arrivo: non è in alcun modo legato a un DLC o a un sequel. Questo però non esclude il fatto che possano arrivare novità per il gioco.

Una possibilità è che Square Enix abbia intenzione di rendere Red XIII giocabile, nelle sezioni nelle quali il personaggio è incluso. Ricordiamo infatti che la creatura si unisce al team nella sezione finale di Final Fantasy 7 Remake, ma non è possibile giocare nei suoi panni: il personaggio agisce in automatico. Per il momento, però, è solo una speculazione.

Sappiamo che ci saranno altri video o contenuti di Final Fantasy 7 Remake in arrivo, quindi non ci resta che attendere novità. Inoltre, oggi esce il gioco in versione PC, ma i giocatori si stanno lamentando che l'opera non si è ancora sbloccata.