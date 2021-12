Final Fantasy 7 Remake per PC doveva uscire oggi, ma non è ancora disponibile

Oggi, 16 dicembre 2021, è il giorno del debutto della versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Epic Games Store. Eppure, attualmente il gioco non risulta disponibile per l'acquisto.

La pagina dedicata dell'Epic Games Store riporta la dicitura "Presto Disponibile" invece delle classiche opzioni per l'acquisto, nonostante sia ancora riportato il 16 dicembre 2021 come giorno di pubblicazione. Anche su Reddit, i giocatori non sanno che pesci prendere e si stanno spazientendo, dato che il gioco non è disponibile neppure per chi lo aveva pre-acquistato. C'è anche chi fa notare che lo stesso countdown ufficiale di Square Enix è terminato ormai già da alcune ore.

Potrebbe trattarsi di un errore dell'Epic Games Store, che in tal caso speriamo venga risolto il prima possibile. Le altre ipotesi sono che Square Enix si stia prendendo del tempo per rivalutare il prezzo di vendita della versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade oppure che abbia deciso di rinviare l'uscita per dei problemi tecnici legati a questa versione.

La data di uscita di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC è stata annunciata durante i The Game Awards 2021 la scorsa settimana. Nei giorni successivi questa versione ha fatto molto discutere, dato che era stata messa in vendita a 80 euro, un prezzo nettamente più alto rispetto agli altri giochi per PC in vendita negli store digitali. Successivamente, Square Enix aveva rimosso il prezzo del gioco dalla pagina ufficiale dell'Epic Games Store, interrompendo così anche i pre-order. Non è da escludere, comunque, che l'orario di sblocco sia semplicemente fissato tra le 17:00 e le 19:00, come accade per altri giochi usciti su Steam ed Epic Store Games. Tuttavia la mancanza di un countdown nella pagina dedicata dello Store di Epic Games e il fatto che quello ufficiale di Square Enix sia terminato già da alcune ore, non aiutano a fare chiarezza sulla situazione.

Ovviamente non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito sulla questione da parte di Square Enix o Epic Games Store.