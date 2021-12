Mario Kart ha aiutato Usain Bolt a diventare un campione sportivo

Usain Bolt ha recentemente rivelato di essere diventato un campione dello sport anche grazie ai videogiochi, compreso Mario Kart, il gioco di guida arcade di Nintendo.

Parlando con il reporter videoludico della BBC, Steffan Powell, Bolt ha affermato: "Per me, queste sono le cose che mi eccitano dei videogiochi. Imparare ed essere il migliore. Sento che ha rafforzato la mia determinazione, direi. A voler sempre vincere. Ma sento che, in un certo senso, mi ha aiutato nell'atletica, perché ora, quando entri in pista, hai la stessa mentalità di quando giochi ai videogiochi. Vuoi solo vincere."

Un gruppo di amici che gioca a Mario Kart

Powell gli ha chiesto se anche Mario Kart abbia aiutato e Bolt ha confermato che è stato così. Ha anche aggiunto che, se dovesse dare il via alla propria carriera oggigiorno, non sarebbe così sicuro di puntare di nuovo sull'atletica: gli piace l'idea di diventare un pro eSporter.

I videogiochi si dimostrano ancora una volta una passione importante per persone di successo. Diteci, i videogiochi vi hanno mai aiutato a portare a termine altre attività?