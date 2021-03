Red Candle ha pubblicato una clip del suo nuovo gioco, dopo Detention e Devotion

Lo studio di sviluppo taiwanese Red Candle, cui dobbiamo i due capolavori Detention e Devotion, ha pubblicato una brevissima clip del suo nuovo gioco, ancora senza titolo. Si tratta di una clip di pochi secondi che mostra il confronto tra due personaggi in quello che sembra essere un tempio. A una prima occhiata sembra essere un action platform, ma è meglio non confidare troppo sull'esperienza, in questi casi, perché potrebbe rivelarsi qualcosa di completamente diverso.

Da notare come Red Candle sia capace di cambiare stile di gioco con grande versatilità da una produzione all'altra: Detention era un survival horror 2D, Devotion un horror 3D e questo sembra ancora diverso.

Purtroppo non sappiamo per quali piattaforme sia in via di sviluppo. Immaginiamo PC, visti i trascorsi dello studio, ma non si può mai dire. Intanto che aspettiamo di saperne di più, riscoprite Detention e andate a comprare Devotion, appena tornato sul mercato, nonostante i tentativi di boicottaggio della Cina.