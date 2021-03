Dead Cells: 5 milioni di copie vendute, data d'uscita del DLC The Bad Seed su mobile

Lo sviluppatore Motion Twin ha annunciato che il roguevania Dead Cells ha venduto più di 5 milioni di copie tra tutte le piattaforma. Inoltre ha svelato la data d'uscita del DLC The Bad Seed su sistemi mobile: il 30 marzo 2021. Costerà 3,99€.

Nel comunicato stampa, Motion Twin ha anche sottolineato come la versione mobile del gioco abbia venduto un milione di copie in pochi giorni in Cina. Probabilmente sono questi numeri ad aver convinto lo studio a portare i DLC su mobile.

Per avere più dettagli, leggete la nostra recensione di Dead Cells: The Bad Seed, dove abbiamo scritto:

Dead Cells: The Bad Seed è un ottimo contenuto scaricabile che consigliamo senza riserve a chi ha amato e ama Dead Cells. Pur senza rivoluzionare in nulla il gioco base, i nuovi livelli sono un'ottima aggiunta, così come alcuni nuovi oggetti dalle caratteristiche decisamente peculiari. L'unico punto debole di Bad Seed è il nuovo boss, forse un po' troppo facile per i veterani, ma si tratta di un piccolo neo per un pacco extra che, in ultima analisi, merita ogni euro che costa.