Hearthstone: Sigillo del Silenzio, vi presentiamo in anteprima la nuova carta

Hearthstone: la carta Sigillo del Silenzio

In anteprima, vi sveliamo una nuova carta di Hearthstone: si tratta di Sigillo del Silenzio, di cui potete vedere l'immagine a inizio notizia. Vi ricordiamo che i "sigilli" sono una nuova meccanica introdotta con l'espansione "Forgiati nelle savane" e dedicata al Cacciatore di demoni. Si tratta, più precisamente, di un nuovo tipo di incantesimo.

Come potete leggere, la carta di Hearthstone "Sigillo del Silenzio" ha costo zero. Il suo effetto è "All'inizio del tuo turno successivo, Silenzia i servitori nemici". Quella dei sigilli è una meccanica ispirata dal mondo di World of Warcraft.

I giocatori di Hearthstone sapranno già come fare buon uso di questa novità. Vi ricordiamo anche che potete leggere l'anteprima di Forgiati nelle Savane dal BlizzConline 2021, nella quale vi abbiamo spiegato che "in totale centotrentacinque carte a comporre l'elenco di Forgiati nelle Savane, introducendo col loro arrivo la nuova meccanica Frenesia."

"Il funzionamento di quest'ultima è abbastanza semplice da spiegare: servitori e altre carte che possiedono questa particolare parola chiave attiveranno il relativo potere dopo essere sopravvissuti per la prima volta a dei danni, infliggendo per esempio nel caso del Maestro di Spade Samuro danni pari al proprio attacco a tutti i servitori nemici dopo aver perso punti salute senza morire." Leggete tutti i dettagli a questo indirizzo.