Assassin's Creed: intervista a Max di Benedetto e Alessandro Capra, a Doppio Gioco

Oggi, alla nuova puntata di Doppio Gioco, avremo modo di intervistare Max Di Benedetto e Alessandro Capra, doppiatori di Arno ed Edward Kenway, rispettivamente protagonisti di Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed IV Black Flag. Potrete seguire l'intervista a partire dalle 20:00 quest'oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it!

Questa puntata è a tema Assassin's Creed, e avremo occasione di scoprire l'esperienza di doppiaggio di Max Di Benedetto e Alessandro Capra, ma ovviamente i due doppiatori hanno prestato la voce a molti altri personaggi nella loro carriera.

Max Di Benedetto è stato anche Dante in DmC Devil May Cry, oltre che Revali in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Fuori dal mondo dei videogiochi, è stato Yuuga Aoyama di My Hero Academia, Rosso in Pokémon Le Origini, Gary Oak in Pokémon Diamante e Perla: Battle Dimension, solo per fare pochi esempi noti. Ha lavorato anche nel mondo dei cinema e nelle serie TV, siamo quindi certi che riconoscerete subito la sua voce.

Max di Benedetto

Alessandro Capra, come detto, ha dato la voce a Edward Kenway in Assassin's Creed IV Black Flag, ma anche a Connor in Detroit Become Human. È ricordato ovviamente anche per moltissime altre prestazioni di primo livello nel mondo dell'animazione (Frank Foreman in "Inazuma Eleven Go: Galaxy", Bumblebee in "Transformers Prime Beast Hunters" e "Transformers Robots in disguise", solo per fare qualche esempio). Non mancano poi molteplici lavori per il mondo del cinema e delle serie TV.

Alessandro Capra

Ricordatevi che potrete, ovviamente, interagire con noi e i nostri ospiti scrivendo le vostre domande nella chat di Twitch durante la trasmissione. In alternativa potrete commentare questa notizia, così da essere sicuri di venire letti.

Inoltre vi ricordiamo si iscrivervi al gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it. In questo gruppo troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare una volta terminata la trasmissione. Durante il Doppio Gioco, infatti, la chat sarà chiusa per consentirvi di inviare dei messaggi vocali: ci raccomandiamo dizione e tono di voce: vorrete mica sfigurare di fronte a due professionisti di questo calibro!

Potrete rivedere lo streaming completo all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

