Classifica giapponese, Pokémon Diamante e Perla superano i due milioni di copie

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente hanno superato i due milioni di copie in patria, rimanendo saldamente ancorati alla vetta della classifica giapponese, anche stavolta un dominio completo di Nintendo.

Classifica software giapponese dal 6 al 12 dicembre 2021



[NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) - 130,772 (2,046,040) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 53,824 (459,001) [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) - 33,092 (70,020) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 26,256 (2,336,145) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 23,786 (7,010,861) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 21,819 (4,191,268) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 20,364 (4,552,841) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 14,709 (2,448,283) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 13,765 (2,956,485) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 12,825 (4,227,847)

Classifica hardware giapponese dal 6 al 12 dicembre 2021



Switch OLED Model - 90,076 (582,248) Switch - 59,460 (17,634,683) Switch Lite - 42,799 (4,327,684) PlayStation 5 - 1,020 (998,625) Xbox Series X - 450 (70,908) New 2DS LL (including 2DS) - 391 (1,178,644) Xbox Series S - 355 (53,225) PlayStation 5 Digital Edition - 113 (190,659) PlayStation 4 - 103 (7,819,116)

Sappiamo che Nintendo Switch ha venduto 92,87 milioni di unità e gode di una straordinaria popolarità fra gli utenti nipponici. Non è dunque un caso che le tre versioni della console abbiano totalizzato finora oltre 22,5 milioni di unità solo nel mercato interno.

Per quanto riguarda invece PS5 e Xbox Series X, i problemi di reperibilità si fanno sentire parecchio a giudicare dalla distanza fra i loro numeri e quelli della console ibrida della casa di Kyoto. Difficile peraltro che la situazione migliori da qui a Natale.

Passando al software, è ancora una volta impressionante vedere tutte le caselle occupate da giochi per Switch: una situazione inedita fino a quest'ultima generazione, particolarmente felice per Nintendo ma problematica per Sony e ovviamente Microsoft, che allo stato attuaale non hanno modo di competere.