Nintendo Switch a 92.87 milioni di unità vendute: quasi 7 volte WiiU

Nintendo ha svelato i risultati finanziari per il periodo fiscale terminato il 30 settembre 2021. Secondo queste informazioni, Nintendo Switch ha venduto in totale 92.87 milioni di unità: questo significa che la console ibrida ha ottenuto ad oggi risultati pari a quasi sette volte quelli di WiiU (13.56 milioni di unità).

Parlando di vendite software, la console ibrida ha piazzato 681 milioni di unità, rispetto ali 103.42 milioni di unità dei giochi WiiU. Nintendo ha segnalato vendite pari a 6.73 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 5.46 miliardi di dollari dello scorso anno. Il profitto è pari a 1.86 miliardi, in crescita rispetto ai 1.5 miliardi dello scorso anno. Notiamo che questi dati si fermano al 30 settembre 2021, quindi non sono incluse le vendite di Nintendo Switch OLED.

Pur vero che i risultati sono positivi, Nintendo ha diminuito le proprie previsioni di vendita di console Switch per l'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2022. Precedentemente, la cifra prevista dalla compagnia di Kyoto era di 25.5 milioni, ma ora la compagnia punta a 24 milioni: la colpa è stata data alla scarsità di chip, che sta colpendo tutti i produttori di device elettronici.

Gli analisti stanno inoltre segnalando che le vendite dei vecchi modelli di Nintendo Switch stanno rallentando, ma Nintendo afferma che - anche dopo la distribuzione del modello OLED - i vecchi modelli sono ancora molto richiesti e il numero di console disponibili sarà inferiore rispetto alla domanda, sempre per colpa dei limiti di produzione.

Anche se il numero di unità vendute fosse inferiore rispetto alle previsioni iniziali, la compagnia si aspetta un aumento dei guadagni per l'anno fiscale rispetto alle precedenti previsioni. Takashi Mochizuki di Bloomberg afferma che le previsioni iniziali erano estremamente conservative, come è tipico per Nintendo. Anche la nuova previsione è probabilmente più bassa rispetto al vero risultato che la compagnia giapponese sarà in grado di raggiungere.

Parlando invece di Animal Crossing New Horizons: l'update 2.0 è stato pubblicato in anticipo.