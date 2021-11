Nintendo Switch, giochi milionari: Mario Kart 8 in testa, spunta Zelda: Skyward Sword HD

Con i recenti risultati finanziari, Nintendo ha anche aggiornato la lista dei giochi million seller su Nintendo Switch secondo gli ultimi dati rilevati sul mercato, facendo emergere alcune novità ma soprattutto rafforzando la tendenza vista già in passato, con Mario Kart 8 Deluxe che rimane il più venduto in assoluto e la comparsa di nuovi titoli come The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Come abbiamo visto, con i suoi 38,74 milioni, Mario Kart 8 Deluxe è di fatto il gioco di guida più venduto di sempre e continua a migliorare il proprio record di trimestre in trimestre, visto che il titolo si mantiene costantemente tra i più venduti di anno in anno su Nintendo Switch e sul mercato in generale.

La novità è rappresentata soprattutto da The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che emerge nella lista dei giochi che anno venduto almeno un milione di copie di Nintendo con 3,6 milioni di copie vendute in tutto il mondo in poco più di tre mesi dal lancio, confermandosi dunque un altro successo per la compagnia.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un panorama del gioco

Confermata anche la presenza di Mario Golf: Super Rush tra i titoli che hanno venduto più di un milione di copie su Nintendo Switch, con lo "sportivo" in questione che ha raggiunto 1,94 milioni di copie vendute.

Vediamo dunque la classifica completa dei giochi più venduti su Nintendo Switch da parte di Nintendo: