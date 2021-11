Forza Horizon 5: video confronto tra Xbox e PC; setting al massimo con una RTX 3080

ElAnalistaDeBits ha realizzato un nuovo video confronto, questa volta dedicato a Forza Horizon 5. Precisamente, il filmato ci mostra le versioni PC, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X. Vediamo tutti i dettagli emersi da questa analisi.

Prima di tutto, vengono indicati gli obiettivi di risoluzione e frame rate delle varie versioni di Forza Horizon 5 su Xbox:



Xbox One: 1080p/30fps

Xbox One X: 2160p/30fps

Xbox Series S: 1440p/30fps & 1080p/60fps

Xbox Series X: 2160p/30fps & 2160p/60fps

Andando però più nel dettaglio, viene detto che la versione PC di Forza Horizon 5- usando una RTX 3080 - può essere impostata con tutti i setting al massimo. Su Xbox Series X|S, la modalità Prestazioni (che punta ai 60 FPS) causa una diminuzione della qualità delle ombre, dei riflessi, dell'occlusione ambientale, delle texture e della vegetazione. Xbox Series S ha inoltre alcune differenze nelle texture rispetto alla versione PC e a quella Xbox Series X.

La modalità Qualità su Xbox Series X è equivalente alle impostazioni massime su PC. Su Xbox One S e One X i riflessi sono di qualità inferiore (tra le due, One X è migliore): tale grafica è praticamente pari alla versione Prestazioni di Xbox Series X|S. Xbox One, invece, non ha una modalità Prestazioni, a differenza dei precedenti capitoli di Forza.

La cosa più importante è che tutte le modalità di Forza Horizon 5 su ogni piattaforma propongono un frame rate perfetto. Xbox Series X è ovviamente la migliore, con una migliore occlusione ambientale in modalità Qualità rispetto a Xbox Series S. La versione più debole è ovviamente quella Xbox One S. I tempi di caricamento sono 4 volte più veloci su Xbox Series X|S e le versioni One propongono alcune schermate di caricamento aggiuntive. Su Xbox One ci sono meno NPC e una distanza di caricamento inferiore.

Ricordiamo che il ray tracing è disponibile solo nella modalità Forzavista usando la modalità Qualità su Xbox Series X|S o su PC. Infine, ElAnalistaDeBits afferma che la sua modalità preferita è quella Prestazioni su Xbox Series X|S.

Infine, ecco i voti delle recensioni internazionali di Forza Horizon 5, è un successo totale.