Elden Ring: segui la presentazione del gameplay su Twitch con Multiplayer.it

Oggi - 4 novembre 2021 -, come oramai molti videogiocatori sapranno, sarà mostrato il gameplay di Elden Ring, tramite un video da 15 minuti. Anche noi di Multiplayer.it seguiremo questa presentazione ufficiale di Bandai Namco e FromSoftware tramite Twitch! Vi invitiamo a unirvi a noi per vedere e commentare tutti assieme le novità del souls-like di Miyazaki.

L'ora italiana di inizio della presentazione di Elden Ring è 15:00 di oggi, 4 novembre 2021. Non sappiamo esattamente cosa sarà mostrato, ma è credibile che il video gameplay si concentri su varie caratteristiche del gioco d'azione di FromSoftware.

Sarà interessante ad esempio vedere il mondo open world, una delle più grandi novità di Elden Ring. Potremo muoverci usando anche una cavalcatura, in grado anche di fare lunghi balzi e salire pareti verticali. Inoltre, si potrà combattere a cavallo. Anche i nemici potrebbero avere delle proprie cavalcature, quindi gli scontri potrebbero essere molto diversi rispetto allo stile classico di Dark Souls.

Oltre all'open world, però vi saranno anche i "Legacy Dungeon", delle aree chiuse che seguiranno lo stile classico dei precedenti giochi di FromSoftware, Dark Souls in primis. In queste aree ci aspettiamo che il ritmo di gioco non sia troppo differente da quello apprezzato dai fan storici. Per scoprirlo però dovremo attendere questo pomeriggio!

Nel frattempo, vi segnaliamo che la beta chiusa di Elden Ring è stata scovata su PS5.