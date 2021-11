Forza Horizon 5: voti delle recensioni internazionali, è un successo totale

Le recensioni di Forza Horizon 5 sono ora disponibili e abbiamo accesso ai voti internazionali. Il responso? Il nuovo gioco di guida di Microsoft Xbox e Playground Games è un successo di critica. Dopotutto, anche noi di Multiplayer.it abbiamo dato a Forza Horizon 5 un ottimo voto, come avete letto nella nostra recensione.

Parlando però del resto del mondo, tramite Metacritic vediamo che - al momento della scrittura - Forza Horizon 5 vanta su Xbox Series X un bel 91 (34 recensioni), mentre ha un 89 (5 recensioni) in versione PC. La versione Xbox One ha per ora una sola recensione e non è quindi calcolabile.

I voti di Forza Horizon 5 delle principali testate sono:



100 - Player 2

90 - Screen Rant

90 - TheSixthAxis

90 - GameSpot

90 - Comicbook.com

80 - EGM

80 - GamesBeat

80 - Inverse

Al momento, i voti più bassi propongo un 80 su 100. La media di Forza Horizon 5 è leggermente più bassa di Forza Horizon 4 versione Xbox One (92), ma mancano ancora alcune recensioni e il nuovo gioco potrebbe risalire la classifica.

Parlando invece di OpenCritic, Forza Horizon 5 ha ottenuto un 92 su 100, diventando così il gioco con il voto più alto sul OpenCritic del 2021.

Diteci, siete interessati al gioco? Oppure in questo periodo siete concentrati su altro?