Animal Crossing New Horizons: update 2.0 pubblicato in anticipo

The Verge segnala che l'update 2.0 di Animal Crossing New Horizons è ora disponibile al download. La data di uscita prevista è il 5 novembre 2021, quindi l'aggiornamento è arrivato in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Si tratta di una grande sorpresa, visto che di norma Nintendo è molto precisa con questo tipo di pubblicazioni.

L'update 2.0, che ricordiamo essere gratuito, è stato annunciato lo scorso mese, durante un Nintendo Direct. Include molteplici novità, tra le quali nuovi design esterni per la casa, tour in barca di altre isole, più oggetti, una modalità telecamera "pro", nuove abilità di cucina, con ingredienti da noi coltivati e molto altro. Una delle novità più attese è per certo il bar, che mancava dal gioco base.

Un orto coltivato in Animal Crossing New Horizons

Oltre all'update gratuito, è anche disponibile un'espansione nota come Happy Home Paradise, che costa 24.99€. In alternativa, è possibile acquistare la versione deluxe dell'abbonamento Nintendo Switch Online per avere l'espansione inclusa nel prezzo. Per il momento non è possibile ancora accedere a questa espansione e l'abbonamento Switch Online + Pacchetto aggiuntivo non è disponibile.

Animal Crossing New Horizons è uno dei giochi di maggior successo di Nintendo Switch, secondo solo a Mario Kart 8 Deluxe. Questa espansione è quindi destinata a ottenere ottimi risultati commerciali, o perlomeno è quel che spera Nintendo.

