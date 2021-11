Forza Horizon 5: trailer di lancio e immagini del racing di Playground Games

Mancano pochi giorni al debutto nei negozi di Forza Horizon 5 e Microsoft per farci venire l'acquolina in bocca ha pubblicato il trailer di lancio e una nuova galleria di immagini del gioco di corse di PlayGround Games.

Il filmato dura poco meno di due minuti ma riesce a riassumere perfettamente lo spirito del nuovo esponente della serie. Possiamo ammirare numerosi bolidi, tra cui una tamarissima versione "pompata" del Maggiolino Wolkswagen, sfrecciare nei suggestivi panorami del mondo di gioco, tra deserti, giungle, spiagge tropicali, sentieri innevati e villaggi messicani.

La pubblicazione del trailer di lancio coincide con la scadenza dell'embargo delle review, quindi, se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Forza Horizon 5, dove Pierpaolo Greco elogia il nuovo gioco di corse di Playground Games sottolineando "il valore di un capitolo che non ha difetti macroscopici e che sembra confermare per l'ennesima volta la grande competenza di questo team di sviluppo. Se cercate un racing game arcade straripante di attività, con un multiplayer ricco, una quantità soverchiante di contenuti e una componente tecnica sbalorditiva, finalmente l'avete trovato."

Di seguito invece trovate al nuova galleria di immagini:

Forza Horizon 5 sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 9 novembre. Il gioco sarà incluso nel catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. I possessori della Premium Edition o coloro che hanno acquistato il pacchetto aggiuntivo Premium possono invece iniziare a giocare con 4 giorni di anticipo, dunque già da domani, venerdì 5 novembre.

Se volete arrivare preparati al lancio, ecco l'elenco delle auto di Forza Horizon 5 attualmente confermate, nonché la lista delle vetture che riceverete come Premio Fedeltà qualora abbiate giocato ai precedenti episodi del franchise.