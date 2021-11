Animal Crossing: New Horizons, le 5 novità dell'update 2.0 che ci piacciono di più

Finito Halloween e gli eventi legati ad esso, è decisamente arrivato il momento per occuparsi delle cose serie e del vero evento di questo novembre: l'update 2.0 di Animal Crossing: New Horizons. Questo nuovo grosso aggiornamento (ricordiamo l'ultimo ad essere gratuito) sarà disponibile dal 5 novembre e, fin dalla sua presentazione avvenuta lo scorso 15 ottobre, ha riacceso la voglia di giocare e di passare più tempo possibile (mai abbastanza, sigh) sulla propria isoletta. Per questo, oggi, vi vogliamo parlare delle 5 novità che più ci piacciono dell'update 2.0 di Animal Crossing: New Horizons.

Del resto, l'attesa per questo aggiornamento era veramente altissima, soprattutto se si considera che era oltre un anno che non si aveva un aggiornamento così ricco e "ciccioso" come quello che c'è stato presentato dalla grande N. Ma come si dice in questi casi? Ne è valsa la pena! O almeno, così sembra.

Per tutti gli amanti di Animal Crossing, o per chi era ancora indeciso se procedere all'acquisto del gioco o meno, questo update rappresenta una ghiotta opportunità per tornare attivi. Del resto, consideriamo anche il pubblico a cui è rivolto Animal Crossing o, molto più specificatamente, la funzione del gioco: rilassarsi. C'è chi fa sport, c'è chi medita e c'è chi gioca ad Animal Crossing (ed anche chi fa tutte e tre le cose!).

Non si andrà ad arricchire solo il catalogo di oggettistica, ma anche le diverse funzioni legate alla vita sull'isola, sia per chi ama giocare in solitaria sia per chi è un grande esploratore di isole di altre persone e ama condividere momenti di relax sulla propria isola. E parlando di esplorare, ci saranno dell'aree di gioco che si andranno ad ampliare, sia per quanto riguarda gli ambienti all'interno dell'isola che per quelli circostanti.

Diciamo pure che per questo update 2.0 di Animal Crossing: New Horizons, Nintendo ha decisamente voluto fare le cose in grande (senza contare che quello stesso giorno arriverà anche il DLC Happy Home Paradise, che andrà praticamente a costituire un nuovo gioco stand alone).

È proprio il caso di dirlo, non c'è mai stato momento migliore di questo per cominciare a giocare sull'isola di Animal Crossing: New Horizons, perciò bando le ciance e andiamo a scoprire le 5 novità che più ci piacciono dell'update 2.0 di Animal Crossing: New Horizons.