Battlefield 2042, la modalità Portal si mostra in un nuovo gameplay trailer

Battlefield 2042 continua a svelarsi e in questo caso viene finalmente mostrata nel dettaglio la nuova modalità Portal, all'interno di questo nuovo trailer con gameplay tratto proprio dall'opzione di gioco in questione, che si presenta decisamente interessante.

Come era stato annunciato in precedenza da EA e DICE, Portal è un vero e proprio omaggio alla serie Battlefield in generale, dedicato ai fan più appassionati. Attraverso questa particolare modalità di gioco, vengono recuperate ambientazioni e situazioni di gioco tratte dai capitoli precedenti della serie, potendo così svariare tra ambientazioni e collocazioni temporali.

Con Portal, i giocatori di Battlefield 2042 possono accedere ovunque per creare partite custom anche da smartphone o qualsiasi dispositivo connesso che consenta l'accesso al sito ufficiale e all'account EA, anche a prescindere dal possesso o meno del gioco, per quanto riguarda la creazione di contenuti.

Una volta costruita una mappa e modalità specifica, è possibile metterla in condivisione attraverso dei codici utilizzabili dagli altri giocatori. Portal consente di partire da un'ampia serie di mappe tratte dai capitoli precedenti e in particolare Battlefield 1942, Battlefield Bad Company e Battlefield 3 e modificarle in modo da costruire esperienze di gioco specifiche.

Queste sono le mappe da cui è possibile partire per creare nuovi contenuti in Battlefield Portal:

Mappe piccole