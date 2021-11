Genshin Impact – Thoma: le abilità e build migliori

In questa guida di Genshin Impact dedicata a Thoma faremo una panoramica della sue abilità di combattimento e vi offriremo alcuni consigli per realizzare quelle che, a nostro avviso, sono le build migliori per la new-entry dell'Action GDR di miHoYo. Il suo stile di combattimento è particolarmente interessante: esegue veloci affondi con le polearm, mentre le sue Elemental Skill e Burst sono basate sull'elemento Pyro e forniscono una barriera infuocata per sé e i compagni di squadra.

Come ottenere Thoma Thoma in un artwork ufficiale di Genshin Impact Attualmente Thoma è disponibile su Genshin Impact grazie al banner "Moment of Bloom" fino al 23 novembre 2021. In seguito il personaggio sarà disponibile anche nello standard base "Wanderlust Invocation" . Thoma è un personaggio 4 stelle, quindi è molto, ma molto, più facile da ottenere rispetto a quelli 5 stelle di Genshin Impact. Nel banner "Moment of Bloom" come al solito sono tre i 4 stelle in evidenza, ovvero Thoma, Sayu e Diona. Le probabilità di ricevere un oggetto 4 stelle è del 5,1% di base e del 99,4% dopo 10 wish consecutivi in cui non ne ottenete uno. Inoltre c'è il 50% di probabilità che il premio in questione sia proprio uno dei tre personaggi precedentemente citati. In pratica, nel peggiore dei casi, ogni 10 wish avrete una possibilità su sei di ottenere Thoma. Insomma se state cercando di prendere Hu Tao, il personaggio 5 stelle protagonista del banner attualmente in corso su Genshin Impact, ci sono buone probabilità di ricevere anche Thoma, così come prima o poi potreste trovarlo nel banner standard. Ma vale la pena investire Primogem per ottenere Thoma o risorse per potenziarlo? Cercheremo di fornirvi una risposta di seguito, con una panoramica dei talenti attivi e passivi, le costellazioni, i materiali per i potenziamenti, stile di combattimento e build migliori per Thoma.

Thoma: talenti di combattimento, bonus passivi, costellazioni e materiali per il potenziamento Thoma combatte usando le polearm e utilizza l'elemento Pyro. La sua Elemental Skill infligge danni da fuoco ad area (utilizzeremo il termine "AoE" da ora in poi) e crea una barriera infuocata, la "Blazing Barrier" che assorbe i danni dei nemici. Maggiori sono gli HP di Thoma, più resistente sarà la barriera. La cosa interessante è che la sua la durata e la resistenza sono cumulabili. Questo significa che se ne attiverete una seconda mentre la prima è ancora attiva, i loro effetti si cumuleranno, creando dunque una protezione ancora più efficace. E questo ci porta alla Elemental Burst, che causa danni Pyro AoE e attiva lo status "Schorching Ooyoroi" per Thoma e compagni, che crea ulteriori barriere e causa danni AoE Pyro anche quando Thoma non è in campo, a dir poco utile per combo elementali e supportare l'intero party. Di seguito i talenti da combattimento di Thoma: Swiftshatter Spear : l'attacco standard di Thoma con le polearm, con cui sferra fino a quattro colpi consecutivi. L'attacco caricato consiste in un affondo rotante con scatto in avanti, mentre l'attacco dall'alto danneggia i nemici lungo la traiettoria di Thoma e causa danni AoE all'impatto.

: quando viene creata una nuova Blazing Barrier la potenza della barriera per il personaggio attivo aumenta del 5% per 6s. L'effetto si può attivare ogni 0,3 secondi ed è cumulabile fino a 5 volte. Indubbiamente un effetto che ha un'ottima sinergia con gli effetti dell'Elemental Burst di Thoma. Flaming Assault : i danni inflitti dal Fiery Collapse dell'Elemental Burst aumentano del 2,2% degli HP massimi di Thoma.

: i danni inflitti dal Fiery Collapse dell'Elemental Burst aumentano del 2,2% degli HP massimi di Thoma. Snap and Swing: se Thoma è in squadra, ogni volta che pescate un pesce a Inazuma c'è il 20% di probabilità di ottenerne due. Di seguito i bonus delle Costellazioni di Thoma, ottenibili con le Stella Fortuna del personaggio (ovvero ottenendone dei "doppioni" con i Wish): Lv. 1 - A Comrade's Duty : se un membro del party, all'infuori di Thoma, viene colpito mentre è attiva una Blazing Barrier, il tempo di ricarica dell'Elemental Skill e della Elemental Burst di Thoma si riducono di 3 secondi. L'effetto si attiva una volta ogni 20 secondi.

: se un membro del party, all'infuori di Thoma, viene colpito mentre è attiva una Blazing Barrier, il tempo di ricarica dell'Elemental Skill e della Elemental Burst di Thoma si riducono di 3 secondi. L'effetto si attiva una volta ogni 20 secondi. Lv. 2 - A Subordinate's Skill : La durata di Crimson Ooyoroi aumenta di 3 secondi.

: La durata di Crimson Ooyoroi aumenta di 3 secondi. Lv. 3 - Fortified Resolve : aumenta il livello di Blazing Blessing di 3. Il level cap del talento aumenta a 15.

: aumenta il livello di Blazing Blessing di 3. Il level cap del talento aumenta a 15. Lv. 4 - Long-Term Planning : dopo aver utilizzato Crimson Ooyoroi verranno ripristinati 15 punti Energy.

: dopo aver utilizzato Crimson Ooyoroi verranno ripristinati 15 punti Energy. Lv. 5 - Raging Wildfire : aumenta il livello di Crimson Ooyoroi di 3. Il level cap del talento aumenta a 15.

: aumenta il livello di Crimson Ooyoroi di 3. Il level cap del talento aumenta a 15. Lv. 6 Burning Heart: quando si ottiene o viene rinnovata una Blazing Barrier, i danni inflitti da tutti i membri del party con gli attacchi normali, caricati e dall'alto aumentano del 15% per 6 secondi. Di seguito l'elenco di tutti i materiali necessari per sbloccare il level cap di Thoma fino al livello 90: Lv. 20 - 40 Agnidus Agate Sliver ×1

Treasure Hoarder Insignia ×3

Fluorescent Fungus ×3

20.000 Mora Lv. 40 - 50 Agnidus Agate Fragment ×3

Treasure Hoarder Insignia ×15

Smoldering Pearl ×2

Fluorescent Fungus ×10

40.000 Mora Lv. 50 - 60 Agnidus Agate Fragment ×6

Silver Raven Insignia ×12

Smoldering Pearl ×4

Fluorescent Fungus ×20

60.000 Mora Lv. 60 - 70 Agnidus Agate Chunk ×3

Silver Raven Insignia ×18

Smoldering Pearl ×8

Fluorescent Fungus ×30

80.000 Mora Lv. 70 - 80 Agnidus Agate Chunk ×6

Golden Raven Insignia ×12

Smoldering Pearl ×12

Fluorescent Fungus ×45

100.000 Mora Lv. 80 - Lv.90 Agnidus Agate Gemstone ×6

Golden Raven Insignia ×24

Smoldering Pearl ×20

Fluorescent Fungus x60

120.000 Mora Totale 420.000 Mora

Smoldering Pearl ×46

Agnidus Agate Sliver ×1

Agnidus Agate Fragment ×9

Agnidus Agate Chunk ×9

Agnidus Agate Gemstone ×6

Fluorescent Fungus ×168

Treasure Hoarder Insignia ×18

Silver Raven Insignia ×30

Golden Raven Insignia ×36 Le "Smoldering Pearl" si ottengono dal boss Pyro Hypostasis, che si trova a nord del Kujou Encampment. Da lui otterrete anche i vari frammenti di "Agnidus Agate" Le "Insignia" sono il bottino lasciato dai "Treasure Hoarder" che si trovano specialmente a Lyue e Inazuma. Non è un materiale difficile da ottenere e probabilmente ne avrete a pacchi nell'inventario. I "Fluorescent Fungus" sono invece una nuova varietà di funghi presente esclusivamente a Tsurumi Island. Li riconoscerete per il bagliore azzurro che emettono. Thoma per il momento è l'unico personaggio che sfrutta questi materiali, dunque se avete già esplorato in lungo e largo l'isola potreste averne già in quantità. In ogni caso, se vi serve una mano ecco la loro posizione nella mappa interattiva ufficiale di Genshin Impact. Per potenziare i talenti, invece, oltre a le "Insignia" vi serviranno gli oggetti della serie "Guide to Transience" ottenibili nel domani "Reign of Violet" il lunedì, giovedì e domenica, nonché l'"Hellfire Butterly" ai livelli più alti, ottenibile dal weekly boss che si trova nella città di Inazuma (evitiamo di dire il nome per evitare spoiler).